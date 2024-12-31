الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

لحظة تفجير أوكرانيا مستودعا للنفط غرب روسيا

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

 تسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في غرب روسيا بتسرب وقود وحريق في مستودع للنفط، وفق ما أفاد حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي أنوخين الثلاثاء.

هجوم بمسيرة اوكرانية غرب روسيا

وقال أنوخين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "أحبطت هجومًا بمسيّرات أوكرانية" في منطقة يارتسيفو.

وأفاد على تلجرام الثلاثاء "سقط حطام إحدى المسيّرات على أرض مستودع نفط. ونتيجة لذلك، حدث تسرب للوقود واندلع حريق في الوقود ومواد التشحيم" مشيرًا إلى أنه لا يوجد "تهديد" للمباني السكنية في المنطقة.

تعرضت بلدة لجوف الصغيرة في منطقة كورسك الروسية الحدودية لقصف صاروخي من الجيش الأوكراني للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وفقًا لما أعلنته السلطات أمس الاثنين.

وأفادت مصادر عسكرية روسية بأنه تم اعتراض أربعة من أصل خمسة صواريخ أُطلقت من قاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة "هيمارس".


كما نفت الإدارة الإقليمية وقوع أي أضرار. ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو من البلدة اندلاع حرائق، مما يشير إلى حدوث ضربات بالفعل.

وبحسب تقارير أوكرانية غير رسمية، تُستخدم بلدة لجوف كمركز تجمع للقوات الروسية. وكانت البلدة قد استُهدفت بالفعل في 25 ديسمبر.

 

وتقع لجوف على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال الجسر العسكري في منطقة كورسك الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية. وبالمثل، تعرضت بلدة ريلسك للقصف من قبل المدفعية الصاروخية بعيدة المدى في الأيام الأخيرة بهدف إبطاء الهجوم المضاد الروسي.

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