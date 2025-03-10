معجزات الرسول، قصة شاة أم معبد

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ المرسلين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

معجزة شاة أم معبد

بعد أن أمر الله، عز وجل، رسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، بالهجرة، خرج، صلى الله عليه وسلم، من مكة قاصدا المدينة المنورة، وفي الطريق حماه الله سبحانه وتعالى من قريش الذين حاولوا قتله، وفي الطريق نحو المدينة شاهد خيمة، فلما اقترب منها، واستفسر من ساكنتها، علم أنها "أم معبد الخزاعية".

يروي الحافظ بن كثير تلك القصة، التي تمثل إحدى معجزات الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، في كتابه "البداية والنهاية"، عن ابن إسحاق، قائلا: “نزل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بخيمة أم معبد، واسمها عاتكة بنت خلف بن معبد بن ربيعة بن أصرم فأرادوا القِرى”.. (الطعام).

الرسول يحلب الشاة

"فقالت: والله ما عندنا طعام، ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل (أي لا تدر لبنا)، فدعا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله، وحلب فى العس (قدح كبير) حتى أرغى (امتلأ)، وقال: "اشربى يا أم معبد".

فقالت: اشرب فأنت أحق به، فرده عليها فشربت، ثم دعا بحائل (شاة لا تدر لبنا) أخرى ففعل مثل ذلك بها فشربه، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامرا (عامر بن فهيرة، صحابي من السابقين الأولين وكتبة الوحي، أعلن إسلامه قبل دخول الرسول، صلى الله عليه وسلم، دار الأرقم. كان حافظا وأمينا لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، وللصديق أبي بكر، وكان ثالثهما في الهجرة)، ثم تروح (استراح).

مطاردة مشركي قريش لرسول الله

وطلبت قريش رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بلغوا أم معبد فسألوا عنه.

فقالوا: أرأيت محمدا من حليته كذا وكذا؟ فوصفوه لها.

فقالت: ما أدرى ما تقولون، قدِمنا فتى حالب الحائل.

قالت قريش: فذاك الذى نريد.

وفي بعض الروايات، عن أبي بكر: فبتنا ليلتنا، ثم انطلقنا، فكانت (أم معبد) تسميه (سيدنا محمدا) المبارك.

وكثرت غنمُها (ببركة حلول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عندها) حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر فرأى ابنها فعرفه، فقال: يا أمه هذا الرجل الذى كان مع المبارك.

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله من الرجل الذى كان معك؟

قال: أو ما تدرين من هو؟

قالت: لا.. قال: هو نبى الله.. قالت: فأدخلنى عليه (فدلنى عليه).

قال: فأدخلها فأطعمها رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وكساها وأعطاها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.