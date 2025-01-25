علي جمعة: لا يجوز للمسلم اتباع أي نبي دون السير على نهج الرسول الأعظم

قال الدكتور علي جمعة، المفتى السابق للجمهورية، إنه لا يجوز للمسلم اتباع أي نبي بدون اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مناهج الأنبياء السابقين قد تم نسخها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أنبياء ذكروا في القرآن الكريم

وأوضح الدكتور علي جمعة أن الأنبياء المذكورين في القرآن ليسوا كل الأنبياء، الذين أرسلهم الله، مؤكدًا أن حديث رسول الله، يكشف أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله للبشر بلغ 124 ألف نبي، وأرسل الله 313 رسول إلى العالمين.

وقال الدكتور علي جمعة عن ذكر الأنبياء في القرآن الكريم: "جاء ذكر آدم عليه السلام في مواضع كثيرة وأن ربنا أوحى إليه، فقال تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِى بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾. وقال الله تعالى عنه كذلك ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾."

وتابع الدكتور علي جمعة "أما ذو الكفل عليه السلام فقد ذكر في موضعين في القرآن، قال تعالى: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الأَخْيَارِ﴾، وذكر إدريس عليه السلام في أكثر من موضع في القرآن منها قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِى الكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًا﴾.

وقال علي جمعة "ولهود عليه السلام سورة في القرآن باسمه، وقد ذكره الله تعالى في كتابه في أكثر من موضع منها قوله تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ﴾. وجاء ذكر صالح عليه السلام في القرآن في أكثر من موضع، منها: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾. وذكر الله شعيبًا في القرآن في أكثر من آية منها قوله تعالى: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا اليَوْمَ الآخِرَ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

العدد الحقيقي للأنبياء والمرسلين

وأوضح الدكتور علي جمعة "كما ينبغي على المؤمنين أن يعتقدوا أن الله أرسل أنبياء غير هؤلاء الأنبياء، وأن عدد الأنبياء الحقيقي أكبر من هذا العدد، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ المُبْطِلُونَ﴾.

أما عن عدد الأنبياء والرسل، فقال علي جمعة: "وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "إنى خاتم ألف نبي أو أكثر، ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال"، وكذلك عن أبي ذر رضي الله عنه سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال له: "يا رسول الله، كم النبيون؟ قال: مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر".

لا يجوز للمسلم ترك اتباع نبيه

ورد الدكتور علي جمعة على سؤال جواز ترك المسلم اتباع نبيه واتباع نبي آخر، فقال: "فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يترك اتباع نبيه، صلى الله عليه وسلم، ويتبع غيره من الأنبياء، وإنما يكون إيمانه بالأنبياء أن يؤمن بأن الله بعثهم لأممهم وأمرهم بطاعتهم، ولا يجوز أن نتبعهم لنفس الأمرين المذكورين في الكتب، وهما؛ الأول: أننا لا نطمئن لما نقل عنهم في كتب الآخرين لما دخل عليه من تحريف."

وأضاف على جمعة "والثاني: حتى إن كان ما نقل عنهم غير محرف لا يجوز لنا اتباعهم لأن؛ اتباعهم نسخه الله ببعثة النبي الخاتم، صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "قد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي" وساق ابن كثير بسنده إلى جابر رضي الله عنه حديث: "وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، وفي بعض الأحاديث لو كان موسى وعيسى حيين ونصف حيين لما وسعهما إلا اتباعي".

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