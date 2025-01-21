الثلاثاء 21 يناير 2025
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دين ودنيا

خالد الجندي: من يرغب في مرافقة الرسول بالجنة عليه بهذا الأمر (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، فيتو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من يحرص على مرافقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فإن عليه بكثرة السجود.

 

نصيحة النبي لأحد الصحابة 

وأوضح “الجندي” خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه الصحابي الجليل ربيع بن كعب الأسلمي أن يرافقه في الجنة، قال له: «أعِنِّي على نفسك بكثرة السجود» ".

 

مفتاح الخلاص والنجاة 

واسترشد خالد الجندي بقوله تعالى في كتابه العزيز: “وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ”، معقبا: "من بين هذه العذابات العظيمة التي نسمع عنها في القرآن الكريم، نجد أن الصلاة هي مفتاح الخلاص والنجاة".

 

أفضل الأعمال 

وأوضح أن الصلاة في أول وقتها لها فضل عظيم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها"، مشيرا إلى أن الحفاظ على الصلاة في أول وقتها هو علامة الإيمان والتقوى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: “استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة”.

وأضاف الشيخ الجندي قائلًا: "إنها نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى قربنا منه في السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 'أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد'، فالسجود هو لحظة العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى، وهي اللحظة التي يمكن للمسلم فيها أن يدعو الله بكل ما في قلبه".

وأردف: “لن يحافظ على الوضوء إلا المؤمن، فهذا أمر عظيم ويجلب الكثير من البركات في حياة المسلم”.

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