سورة «قريش» من السور المكية عند جماهير العلماء، وقيل مدنية، والأول أصح لأنه المأثور عن ابن عباس وغيره، وعدد آياتها أربع آيات، وعند الحجازيين خمس آيات.

وكان نزول سورة قريش بعد سورة «التين» وقبل سورة «القارعة»، وسورة قريش هي السورة التاسعة والعشرون في ترتيب النزول. وفيما يلي نستعرض معكم أحاديث ضعيفة في فضل سورة قريش وأسمائها.

أحاديث ضعيفة في فضل سورة قريش وأسماؤها

أسماء سورة قريش

أطلق بعض العلماء على السورة اسم «سورة لإيلاف قريش»، قال عمرو بن ميمون: صلى عمر بن الخطاب المغرب، فقرأ في الركعة الثانية ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْف﴾ وَ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ وهذا ظاهر في إرادة التسمية، ولم يعدها جلال الدين السيوطي في الإتقان في علوم القرآن في السور التي لها أكثر من اسم. وسُمِّيَت في المصاحف، وكتب التفسير «سورة قريش» لوقوع اسم قريش فيها، ولم يقع في غيرها، وبذلك عنونها البخاري في صحيحه.

سبب تسمية قريش بهذا الاسم

قبيلة قريش هم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي دون بني كنانة. وقيل في سبب تسميتها بهذا الاسم روايات كثيرة مختلفة، منها أنه غلب عليها، نسبةً لاسم جدها الأعلى النضر بن كنانة الذي كان يلقب به، أو لأن كنانة اشتغلت بالتجارة، فكانت تجمع المال، والجمع والكسب هو التقريش. ومما قيل: إن فهر بن مالك بن النضر كان له ثلاثة أولاد، فتفرقوا ثم تجمعوا، فقالت بكر: "تقرش بنو جندلة" أي: تجمعوا.

وهناك رأي لمحمد بن سعد البغدادي صاحب الطبقات الكبرى يقول: «إن اسم قريش مشتق من كلمة "التقريش" أي: التجمع؛ لأن قصيَّ بن كلاب جمع بطون كنانة، وناهض بهم خزاعة، وانتزع منها حكم مكة وسدانة الكعبة، فسمي لذلك مجمعًا».

سبب النزول

لم يرد في نزول سورة قريش سبب خاص، إلا ذكر نعمة الله على قريش بإطعامهم وأمنهم ورحلتهم التجارية في الشتاء والصيف، والتي لم يقدر القيام عليها إلا قريش لأنهم أمنوا على أموالهم وأهلهم في مكة، فعن قتادة بن دعامة: «كَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَتَعَاوَرُونَ الْبَيْتَ شِتَاءً وَصَيْفًا تُجَّارًا آمِنِينَ لَا يَخَافُونَ شَيْئًا لِحَرَمِهِمْ وَكَانَتِ الْعَرَبُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَهُ مِنَ الْخَوْفِ فَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْأَمْنِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيُصَابُ فِي الْحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَيُقَالُ حَرَمِيٌّ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَذَلَّ قُرَيْشًا أَذَلَّهُ اللَّهُ وَقَالَ: ارْقُبُونِي وَقُرَيْشًا فَإِنْ يَنْصُرْنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَالنَّاسُ لَهُمْ تَبَعٌ فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ أَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كُفَّارُهُمْ تَبَعٌ لِكُفَّارِهِمْ وَمُؤْمِنُوهُمْ تَبَعٌ لِمُؤْمِنِيهِمْ».

فضائل سورة قريش

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

1- ذِكرُ المِنَّةِ على قُرَيشٍ، بأنَّ اللهَ مكَّنَ لهم السَّيْرَ في الأرضِ للتِّجارةِ برِحْلَتَيِ الشِّتاءِ والصَّيفِ.

2- تَحضِيضُهم على العِبادةِ، وشُكرِ الإحسانِ.

3- ذِكرُ المِنَّةِ عليهم بإطعامِهم مِن جُوعٍ، وتَأمِينِهم مِن المَخاوِفِ.

أحاديث ضعيفة في فضل سورة قريش وأسماؤها

أهداف ومقاصد سورة قريش

ومن أهدافها: تذكير أهل مكة بجانب من نعم الله-تبارك وتعالى- عليهم لعلهم عن طريق هذا التذكير يفيئون إلى رشدهم، ويخلصون العبادة لخالقهم وما نحهم تلك النعم العظيمة.

والإيلاف: مصدر آلفت الشيء إيلافا و«إلفا» إذا لزمته وتعودت عليه.وتقول: آلفت فلانا الشيء، إذا ألزمته إياه.

والإيلاف- أيضا- اجتماع الشمل مع الالتئام، ومنه قوله-تبارك وتعالى-: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانًا....ولفظ «إيلاف» مضاف لمفعوله وهو قريش، والفاعل هو الله-تبارك وتعالى-: و«قريش» هم ولد النضر بن كنانة- على الأرجح- وهو الجد الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم.

قال القرطبي ما ملخصه: وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، بن مضر، فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي.وسموا قريشا، لتجمعهم بعد التفرق، إذ التقرش: التجمع والالتئام.

أحاديث حول فضل سورة قريش

لم يرد في فضل قراءة سورة قريش على الوجه المخصوص حديث صحيح في ذلك، وما ورد لا يتعدَّى عن كونه حديثًا ضعيفًا، وأوردهما الإمام الفيروزآبادي، ونبَّه على ضعفهما، وهما: (من قرأَها أُعطى من الأَجر عشر حسنات بعدد مَنْ طاف بالكعبة واعتكف بها)، (يا علىّ من قرأَها فكأَنَّما قرأَ ثلث القرآن، وكتب الله له بكلّ آية مائة حسنة)،

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