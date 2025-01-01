السجن 3 سنوات لعاطل متهم بالنصب على المواطنين في الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم تفسيرهم خارج البلاد بالموسكي.

وكان قسم شرطة الموسكي تلقى بلاغًا من عامل يفيد تعرفه على أحد الأشخاص من خلال أحد مواقع الإنترنت، وعرض عليه عمل خارج البلاد مقابل مبلغ مالي، وبعد أن أخذ منه المال أغلق هاتفه المحمول.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين ان له معلومات جنائية.

واعترف المتهم بإنشاء صفحة علي الانترنت تخصصت في استدراج الضحايا بزعم السفر خارج البلاد بهدف النصب على المواطنين وأخذ مبلغ مالي والربح الغير مشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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