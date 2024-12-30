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حوادث

إحالة عاطل بتهمة النصب على راغبي العمل بالخارج في مدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل بتهمة النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية

ضبط شركة للنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية نشاطًا إجراميًّا تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وعُثر بداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورين" - عقود عمل"خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة - مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامي" - 3 بطاقات دفع إلكتروني بإسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية بإسم المتهم - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامي "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

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