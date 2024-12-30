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حوادث

إحالة مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بإحالة مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب على المواطنين، للمحاكمة الجنائية.

وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًّا "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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