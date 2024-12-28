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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على راغبي العمل بالخارج في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يومًا على ذمة التحقيق للمرة الثانية.

 

ضبط شركة للنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية نشاطًا إجراميًّا تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وعُثر بداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورين" - عقود عمل"خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة - مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 3 بطاقات دفع إلكتروني بإسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية بإسم المتهم - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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