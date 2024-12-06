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محافظات

إعدام أغذية في حملة على المنشآت التجارية في المنصورة (صور)

حملات على المحال
حملات على المحال التجارية، فيتو

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة بالدقهلية برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب اليوم حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والطب البيطرى، ومديرية التموين، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع الترعة وجيهان وحى الجامعة.

حملة مكبرة على المنشآت التجارية 

وقاد الحملة إلهام فاروق نافع مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار، واللجنة الخماسية المشكلة من الدكتور جورج جميل من الطب البيطرى، وأحمد المنجى من الصحة، وسامح شفيق من تموين الدقهلية  .

إعدام أغذية في حملات بالمنصورة 

وتمكنت الحملة من إعدام أغذية 13 كيلو عجين، 10 كيلو كبدة مجمدة، 7 كيلو  صدور فراخ، 3 كيلو شاورما، كيس مكرونه، كيلو توابل مطحونة مشكل، كيلو عبوة ألوان طعام، 2 كيلو زبدة، 15 كيلو  زيت طعام مستخدم، لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، كما تم تحرير  محضرين  عدم توافر شهادات صحية.

الالتزام بوضع قائمة الأسعار 

فيما أشار أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة في الدقهلية على تكثيف الحملات يوميًا على كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين، وذلك طبقًا للقانون والتعليمات وتوجيهات المحافظ.

توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية

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الاعلان عن الأسعار التنسيق مع مديرية الصحة الصحة والطب البيطرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تخفيف العبء عن المواطنين رئاسة حي غرب المنصورة مديرية الصحة والطب البيطرى

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