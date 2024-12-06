إعدام أغذية في حملة على المنشآت التجارية في المنصورة (صور)

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة بالدقهلية برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب اليوم حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والطب البيطرى، ومديرية التموين، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع الترعة وجيهان وحى الجامعة.

حملة مكبرة على المنشآت التجارية

وقاد الحملة إلهام فاروق نافع مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار، واللجنة الخماسية المشكلة من الدكتور جورج جميل من الطب البيطرى، وأحمد المنجى من الصحة، وسامح شفيق من تموين الدقهلية .

إعدام أغذية في حملات بالمنصورة

وتمكنت الحملة من إعدام أغذية 13 كيلو عجين، 10 كيلو كبدة مجمدة، 7 كيلو صدور فراخ، 3 كيلو شاورما، كيس مكرونه، كيلو توابل مطحونة مشكل، كيلو عبوة ألوان طعام، 2 كيلو زبدة، 15 كيلو زيت طعام مستخدم، لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى، كما تم تحرير محضرين عدم توافر شهادات صحية.

الالتزام بوضع قائمة الأسعار

فيما أشار أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة في الدقهلية على تكثيف الحملات يوميًا على كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وأرواح المواطنين، وذلك طبقًا للقانون والتعليمات وتوجيهات المحافظ.

توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.