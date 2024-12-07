محافظ الدقهلية ووزير العدل يفتتحان مكتب الشهر العقاري بمجمع محاكم المنصورة

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، مكتب توثيق الشهر العقاري الجديد بمبنى مجمع المحاكم بالمنصورة.

افتتاح مكتب الشهر العقاري بمجمع محاكم المنصورة

وقام محافظ الدقهلية ووزير العدل ومساعديه ورؤساء المحاكم والمستشارين، بافتتاح مكتب الشهر العقاري بمبنى مجمع محاكم المنصورة.

أحدث النظم التكنولوجية والتقديم أونلاين

مكتب الشهر العقاري يعمل بأحدث النظم التكنولوجية منذ تلقي الطلبات وحتى تسليم الخدمة للمواطنين، ويعمل بنظام الشباك الواحد، كما يمكن للمواطنين التقديم عن بعد"أونلاين" باستخدام تطبيق"أرغب في عمل توكيل" عبر بوابة مصر الرقمية، الأمر الذي ينهي المعاملات بدقة عالية وفي أسرع وقت باستخدام النماذج المؤمنة.

التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لمكاتب توثيق الشهر العقاري

وثمن محافظ الدقهلية، الدور المتميز لوزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لمكاتب توثيق الشهر العقاري لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.

توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

من جهته أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية،وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن الجمهورية بزيادة عدد مكاتب التوثيق تخفيفا عن كاهل المواطنين في تلقي الخدمة من أقرب مكان.

تطوير كافة فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها

وقال: إن الوزارة تعمل علي تطوير كافة فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوى من الجاهزية مدعمة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين، ويختصر الاجراءات التي يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف.

وأوضح وزير العدل أنه بافتتاح هذا المكتب الجديد يصبح بالدقهلية فرع توثيق يعمل بنظام الشباك الواحد،وأن المكتب يقدم خدماته للمواطنين على مدار اليوم من خلال عدد 6 شباك لتوثيق المستندات الرسمية ومكاتب حفظ المستندات إلى جانب تخصيص أماكن لاستراحة المواطنين.

زيارة محكمة استئناف المنصورة بمنطقة المختلط

كذلك قام محافظ الدقهلية ووزير العدل بزيارة محكمة استئناف المنصورة بمنطقة المختلط، ومكتب المحامي العام الأول النيابة العامة، نيابة استئناف المنصورة، وعدد من المكاتب الإدارية بالمحكمة وسط ترحيب العاملين بالمحكمة.

جاء ذلك بحضور، المستشار حسين قنديل رئيس الاستئناف - رئيس محكمة استئناف المنصورة -رئيس مجلس التأديب والصلاحية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم والشهر العقاري.

وبحضور المستشار طارق حربي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة،المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والنواب، المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، المستشار عماد عبد الله مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، المستشار عماد الدين عبد الحميد رئيس الاستئناف - رئيس محكمة جنوب المنصورة الإبتدائية.

والمستشار عبد الله الشاذلي رئيس الاستئناف - رئيس محكمة شمال المنصورة الإبتدائية،المستشار مصطفى نبيل سمرة رئيس الاستئناف - المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، المستشار عمرو أحمد ضيف المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، المستشار فخري خيري السيد المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المستشار عمرو فوزي عضو المكتب الفني لوزير العدل.

استقبال وزير العدل بمبني محافظة الدقهلية

هذا وكان محافظ الدقهلية قد استقبل وزير العدل بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

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