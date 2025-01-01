تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم مستشفي العريش العام، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتهنئة المرضي بالعام الجديد.

محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام



وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بزيارة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، حيث دار حديث بين المحافظ والفلسطينيين استمع خلاله إلي المطالب والاحتياجات الخاصة بهم، موجهًا بتلبيتها.



كما قام المحافظ بزيارة الطفل بكر فايز محمد عوده، 15 سنة، من قرية الشلاق بمركز الشيخ زويد ، أثر إصابته اثناء تنظيف وتجميل قريته، حيث دار حوار أبوي بين المحافظ والطفل، مؤكدا علي أنه بطل لقيامه بالاهتمام بقريتة.

محافظ شمال سيناء يشهد ختام فاعليات تدريب اعداد قادة المستقبل

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، ختام فاعليات تدريب اعداد قادة المستقبل والذي نظمه المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامه للاستعلامات، حيث قام المحافظ بتوزيع شهادات اجتياز التدريب علي المتدربين في المدينة الشبابية بالعريش.



وأكد المحافظ علي أهمية التدريبات وصقل المهارات لجميع العاملين في محافظه شمال سيناء وشباب الخريجين، مؤكدا علي أن شباب اليوم هم قادة المستقبل.



واستعرض المحافظ خلال محاضرة ألقاها علي المتدربين التهديدات التي تواجه الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التهديدات، مؤكدًا علي أن مصر دولة قوية برغم تلك التهديدات، مشيرًا الي أن الاقتصاد لعب دورًا كبيرًا في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء.

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