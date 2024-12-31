محافظ جنوب سيناء يستقبل السفينة آرويا وعلى متنها 2447 راكبا متعدد الجنسيات و1515 بحار

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بميناء شرم الشيخ البحري السفينة السياحية "آرويا" وعلى متنها 2447 راكبا متعدد الجنسيات بالإضافة إلى 1515 بحار متعدد الجنسيات، والقادمة من ميناء جدة بالمملكة السعودية الي ميناء شرم الشيخ البحري، وذلك في اطار الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ، وجذب العديد من الجنسيات المختلفة لزيارة مدينة السلام.

محافظ جنوب سيناء يستقبل السفينة السياحية " آرويا " بميناء شرم الشيخ وعلى متنها 2447 راكبا متعدد الجنسيات و1515 بحار



وتفقد محافظ جنوب سيناء السفينة وحرص علي تهنئة السائحين وطاقم السفينة بمناسبة العام الميلادي الجديد.



وحرص المحافظ ايضا علي الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم الخاصة بـأية تسهيلات او تيسيرات فى اجراءات الميناء، متمنيا لهم قضاء وقت ممتع والاستمتاع بالمقاصد السياحية المتعددة بشرم الشيخ، متمنيا مد مدة بقاء السفينة في رحلتها الي شرم الشيخ عدة ايام للاستمتاع بجميع المقاصد السياحية.



وقام محافظ جنوب سيناء بإهداء رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة وقبطان السفينة درع المحافظة تعبيرا عن روح الود والمحبة، ومن جانبه قام رئيس مجلس إدارة الشركة بإهداء المحافظ نموذج " ماكيت" للسفينة معربا عن سعادته البالغة باهتمام المحافظ بزيارة السفينة وتقديم الترحيب والتهنئة لركاب السفينة والطاقم.

جديرا بالذكر ان سفينة آرويا مملوكة لشركة " سعودي كروز" وهي مؤسسة حكومية تتبع المملكة العربية السعودية وهي مركب سياحي بطول 335 متر وبعمق 8.5 متر، وهذه الرحلة رقم 4 بين جده وشرم الشيخ، وتقوم شركة "رابسوادى للملاحة والسياحة " بعمل الخدمات الملاحية والسياحية للباخرة بتنظيم رحلات عامة لمدينة شرم الشيخ لإظهار جميع الجوانب السياحية والترفيهية بالمدينة والباخرة تحمل علم دولة مالطا.

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