وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان سير العمل بمنطقة الزيتونة بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سير العمل بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، بمدينة سانت كاترين، ويرافقهما مسئولو الوزارة، والمحافظة، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.

سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمكونات منطقة الزيتونة، ومنها: مشروع محطة معالجة الصرف الصحي وخزان المياه بالمنطقة، موجهًا بسرعة البدء في الأعمال الخاصة ببناء سور يحيط بها، والانتهاء من غرف الكهرباء والاستعانة بشركات أخرى، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة.

كما تجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع المباني السكنية بمنطقة الزيتونة، للوقوف على نسب إنجاز الوحدات، موجهًا بدفع العمل بالمشروع، ومنها أعمال المسطحات، ومراجعة أعمال التشطيبات الخارجية والواجهات وتلافي الملاحظات، والبدء في أعمال تنسيق الموقع المحيطة بالمباني التي انتهى التشطيب بها، والانتهاء من مختلف الأعمال بالمشروع بالتوازي مع التشطيب الداخلي والخارجي للمباني.



كما تفقد المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعي دور العبادة، ومنها أعمال المسجد بالمشروع، حيث تم متابعة الانتهاء من الملاحظات التي تم إبداؤها خلال زيارته الأخيرة، ومراجعة الأعمال بها، وكذا تفقد الكنيسة المتواجدة بالمشروع، وعاين التصميم الخارجي بها، موجهًا بتوفير جميع التوريدات للانتهاء من الأعمال ودراسة مقترح إلحاق مبنى خدمي بالكنيسة يراعى في تنفيذه الطابع العام للمكان.

جدير بالذكر أن منطقة الزيتونة تضم 21 مجمعا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100: 230 م2)، وأعمال تنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية).

مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

ووصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، للقيام بجولة تفقدية موسعة بمكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وكان في استقبال وزير الإسكان، اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ومسئولو المحافظة، ويرافق وزير الإسكان مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، والشركات العاملة بالمشروع.

جدير بالذكر أن مكونات مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، تشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد - مبنى وساحة السلام - تطوير وادي الدير - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - تطوير النزل البيئي القائم - إنشاء الفندق الجبلي - المنتجع السياحي أعلى الهضبة - استراحة كبار الزوار - البازارات السياحية - الحي السكني بالزيتونة - المجمع الحكومي الجديد - النادي الاجتماعي - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير البلدة التراثية - تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي - إنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول - طريق كمين النبي صالح حتى مبنى الزوار - تطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح - أعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات - رفع كفاءة خط مياه أبو رديس / سانت كاترين - المجمع الشرطي الجديد - المبانى الأمنية).

كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم يتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير، ويهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

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