تجديد حبس مالك شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

أمرت النيابة العامة تجديد حبس مالك شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.



غسـل 150 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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