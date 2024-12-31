الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

احتفالات رأس السنة في الامارات (بث مباشر)

الإمارات، فيتو
الإمارات، فيتو

استقبلت الإمارات العام الجديد 2025 بعروض مبهرة وألعاب نارية، حيث استضافت مواقع عديدة في الدولة فعاليات متنوعة للاحتفال برأس السنة الجديدة.

 

احتفالات العام الميلادي الجديد في الإمارات 

وشهدت العديد من المواقع في أبوظبي مثل كورنيش أبوظبي، وجزيرة ياس، وجزيرة الحديريات، وغيرها من المواقع عروضا متنوعة ومذهلة للألعاب النارية.

إطلاق أكثر من 45 عرضا للألعاب النارية في 36 موقعا

من جهتها، شهدت دبي إطلاق أكثر من 45 عرضا للألعاب النارية في 36 موقعا على مدار ليلة رأس السنة الميلادية 2025، شملت أشهر المواقع السياحية والفندقية والتجارية.

 

 

 

 

 

ومن أبرز المواقع التي استضافت العروض في دبي، برج خليفة، وبرواز دبي، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية، وفندق جميرا بيتش "مجموعة جميرا"، وحي دبي للتصميم، وبلو ووتر "ذا بيتش جي بي آر"، والسيف، ودبي فيستيفال سيتي، ودبي باركس آند ريزورت، وحتا، وشاطئ "جيه 1 لامير".

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