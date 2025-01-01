الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

10 صور ترصد تحول بورفؤاد للوحة فنية بأضواء مبهرة في احتفالات رأس السنة

بورفؤاد تحتفل برأس
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو

شهدت مدينة بورفؤاد، احتفالات مكثفة لاستقبال العام الميلادي الجديد 2025، لتتحول المدينة بالكامل لأضواء مبهرة وزينة أضافت البهجة على كل أهالي بورفؤاد.

بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو

وترصد فيتو خلال 10 صور احتفالات مدينة بورفؤاد بالسنة الجديدة.

بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو 
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو 

بورفؤاد تحتفل برأس السنة 

حيث تم تزيين ميدان السادس من أكتوبر بمجسم لشجرة الكريسماس، كما تم تزين منطقة مطاعم وكافيهات التفريعة ببورفؤاد بالأضواء والألوان وشجر الكريسماس، وألعاب كبيرة الحجم  لبابا نويل.

بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو

إقبال المواطنين على مدينة بورفؤاد في رأس السنة 

وتوافد المواطنون إلى ميدان السادس من أكتوبر والكافيهات والمطاعم في مدينة بورفؤاد للاستمتاع بأجواء ليلة رأس السنة، حيث تجمع الكثيرون حول الميدان وفي المطاعم لالتقاط الصور التذكارية وصور السيلفي، متمنين عامًا جديدًا سعيدًا.

بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو

​​​​​حفلات دي جي بجميع أرجاء مدينة بورسعيد 

وعلى جانب آخر انتشر  حفلات الدي جي بجميع ارجاء مدينه بورفؤاد، وتواجد للألعاب كبيرة الحجم والتي تجمع حولها الأطفال في أجواء من الفرح والبهجة بين الجميع. 

بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو


جاء ذلك بالتنسيق بين إدارات العلاقات العامة والإعلام، والإدارة الهندسية، والكهرباء، وتحسين البيئة، وتحت رعاية الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد.

بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو
بورفؤاد تحتفل برأس السنة الجديدة، فيتو

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