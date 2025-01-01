يجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما خلال خطبه، العقد والعهد، لمواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات ومواجهة التحديات لصالح مصر وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها.

وترصد فيتو أبرز الملفات والتحديات الرئاسية في 2025

- جدد الرئيس السيسي العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة فى بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة فى العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون.

جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة والسودان والحفاظ على أمن واستقرار لبنان والصومال وسوريا

- المضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها ومواصلة جهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة والسودان والحفاظ على أمن واستقرار لبنان والصومال وسوريا والبحر الأحمر وأمن الخليج العربي وأمن منطقة القرن الأفريقي.

- تدعيم دور مصر التاريخى بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة وتعزيز السياسة الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، حيث استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل.

تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى

- تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية

- الحفاظ على مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير

- مواصلة إنقاذ الوطن من براثن التطرف والدمار والانهيار والحفاظ على أمن مصروسلامة شعبها العزيزوتحقيق التنمية والتقدم بها

- مواجهة تحديات محاولات الشر الإرهابى بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا

- على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى فى محيط إقليمى ودولى مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات

- على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

- تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن

زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر

- تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتج المحلى الإجمالى تدريجيا

- زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر

- جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.

- تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام

- تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.

- تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.

دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

- دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.

- الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.

- مواصلة تدشين وإفتتاح المشروعات العملاقة على غرار ما حدث مؤخرا في إفتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة والعمل لمواجهة أزمات الطاقة والغذاء والتغيرات العالمية

- مواصلة الإعلان للرأى العام عن البيانات ومحاربة الشائعات والعمل على على تحقيق الإنتاج المحلي الذاتي وتوطين الصناعة المصرية والسعي لإنتاج بعض المواد التى يتم استيرادها من الخارج حيث توفير المنتجات بمصانعنا توفر فرص عمل للمصريين وتخفيف العبء على الاستيراد.

- مواصلة مبادرات الصحة ومشروع التأمين الصحي وكيفية توفير الأموال والعمل على زيادة الوعى وشرح كل شيء للمواطنين للقضاء على الخوف والشائعات

الحفاظ على أمن مصر المائي والتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

- مواصلة الجهود للحفاظ على أمن مصر المائي والتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

- العمل على زيادة الإستثمارات الإجنبية ونشاط الشركات الإجنبية فى مصر وتعزيز جهود الشركاء الدوليين.

- العمل على الحد من الزيادة السكانية وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته فى عملية التنمية

- العمل على بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة ووقضايا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة الاهتمامات والارتقاء بالإنسان المصرى في كل هذه المجالات

- مواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحة.

- مواصلة العمل على قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا

- مواصلة إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق وتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس.

تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية

- العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق، وضبط الأسعار.

- تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات والحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة، فضلا عن العمل للحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.

- مواصلة إنشاء وحدات سكنية في شبه جزيرة سيناء وتنمية أرض الفيروز زراعيا وصناعيا.

- مواصلة دعم افريقيا في كل المجالات سواء على مستوى الصحة أو البيئة أو التجارة أو تنمية قدرات الشباب أم المرأة كما أنها تعد بكورة عودة مصرية قوية إلى أفريقيا

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