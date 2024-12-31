الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة ومحافظ المركزي ووزير المالية.. الرئيس يوجه بضرورة استمرار التنسيق بشأن السياسة المالية والنقدية.. والعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية

السيسي يتابع الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

السيسي يتابع المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضًا على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

توجيه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية  

ووجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزارة المالية البنك المركزى

مواد متعلقة

السيسي يتابع مؤشرات سعر الصرف وجهود الحكومة لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي

السيسي يتابع جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة

تكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية

السيسي يوجه بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية

السيسي يجتمع برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

حصاد 2024، السيسي يقود جهود تطوير منظومة الطيران المدني
ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

المزيد

انفوجراف

غزارة تهديفية.. أرقام مميزة من خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية