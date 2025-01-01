الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم في الدقي

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت  نيابة الدقي بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مطعم نشب به حريق بدائرة القسم لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

حريق داخل مطعم 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق بمطعم في منطقة الدقي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات  والسيطرة على الحريق.

وكشف الفحص، بأن الحريق نشب داخل المحل أسفل عقار، وبسؤال المسئول عن المطعم أكد نشوب الحريق بسبب نيران موقد الغاز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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نيابة الدقي غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة منطقة الدقى

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