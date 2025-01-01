الأربعاء 01 يناير 2025
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سبب حريق مستشفى القنايات المركزي ومصير الأطفال الموجودين بالعناية الفائقة

حريق مستشفي القنايات
حريق مستشفي القنايات المركزى

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق محدود اندلع بمستشفى القنايات المركزي، ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص الحريق إثر انتهاء المطافئ من عمليات التبريد.

صحة الشرقية: حريق مستشفى القنايات نشب بإحدى غرف الإفاقة وتمكنا من إجلاء المرضى (صور)

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق اندلع باحد غرف العناية الفائقة والسبب ماس كهربائي.

 

نقل حالتين إلى أحد المستشفيات لاستكمال علاجهما

فيما أكدت ادارة المستشفي، انه جري تم نقل حالتين لطفلين إلى أحد المستشفيات الأخرى لاستكمال فترة علاجهما.

 

حريق مستشفى القنايات المركزي

نشب حريق فى مستشفى القنايات المركزي محافظة الشرقية على الفور انتقل على رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، علاوة علي سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع طارئ حيث تمكنت القوات من إخماد النيران التي اندلعت داخل أحد غرف الإفاقة بالمستشفى ونتج عن الحريق بعض التلفيات في محتويات الغرفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.

 8 أسباب وراء اندلاع الحرائق.. و7 خطوات تمنع حدوثها

وكشف مصدر مسؤول لـ"فيتو" بأن هناك 8 أسباب رئيسية لاندلاع الحرائق وفقًا لتقارير فنية أعدها بعد إجراء معاينات وتحقيقات موسعة، موضحًا بأن هناك 7 إجراءات وقائية تحد من الحرائق.

أسباب الحرائق
1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية
1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل.

إرشادات الحماية المدنية 

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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