السيطرة على حريق مطعم بالدقي دون خسائر بشرية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة ، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل مطعم فى منطقة الدقي دون وقوع خسائر بشرية.

حريق داخل مطعم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى منطقة الدقي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات والسيطرة على الحريق.

وكشف الفحص، بأن الحريق نشب داخل المحل أسفل عقار، وبسؤال المسئول عن المطعم أكد نشوب الحريق بسبب نيران موقد الغاز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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