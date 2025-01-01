الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة طفلة تعرضت للاغتصاب علي يد زوج أمها بالصف على الطب الشرعي

هتك عرض طفلة، فيتو
هتك عرض طفلة، فيتو

أمرت نيابة الصف بإحالة طفلة اتهمت زوج أمها باغتصابها بدائرة مركز شرطة الصف، إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها لبيان هل تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.


كان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارا من العقيد محمد العشري مفتش مباحث الصف، بورود بلاغ من ربة منزل بقيام زوجها باغتصاب ابنتها من طليقها وعمرها 14 سنة.

وأضافت أن ابنتها من زوجها الأول تقيم معها بعد انفصالها عن والد الطفل، وتفاجأت بابنتها تخبرها بمعاشرة زوجها لها معاشرة الأزواج.


وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدم أحمد حسانين رئيس مباحث قسم شرطة الصف من القبض على المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الصف المباحث الجنائية مباحث الصف

مواد متعلقة

القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى اغتصاب طفلة على يد شاب بالشرقية

الأمن يواصل ضرباته ضد المتاجرين بمخدر اغتصاب الفتياتGHP، ضبط مصنع يديره أجنبى لتصنيعه وسقوط عصابة الـ 8، التحقيقات: المتهمون خططوا لتصديره خارج البلاد ( صور)
ads

الأكثر قراءة

هتزيد مرتين في يناير 2025، اليوم تطبيق أول زيادة لأسعار جبنة دومتي

عين في الجنة وعين في النار، ماذا قال رضا سليم بشأن رحيله عن الأهلي (فيديو)

تطورات جديدة في واقعة القبض على نجل القرضاوي، حجزه هيطول والإخوان تلعب بالجنسية التركية

في استجابة لفيتو، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج

من الإعلانات لمديرة أعمال نجم سوبر ستار، ما لا تعرفه عن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو)

اليوم، صرف معاشات شهر يناير 2025 وفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

منوعات

المزيد

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

خبيرة أبراج عن 2025: محاولة اغتيالات رؤساء واضطرابات ببلدان عربية وهذا ما يحدث في مصر

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

زحام مروري وإقبال على محلات التسالي، أهالي المعادي يحتفلون بليلة رأس السنة (صور وفيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية