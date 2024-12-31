تجديد حبس عاطل بتهمة هتك عرض ابنة زوجته في الصف

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح الصف تجديد حبس عاطل بتهمة هتك عرض نجلة زوجته القاصر بدائرة مركز شرطة الصف، 15 يوما على ذمة التحقيق.



كان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارا من العقيد محمد العشرى مفتش مباحث الصف، بورود بلاغ من ربة منزل بقيام زوجها باغتصاب ابنتها من طليقها وعمرها 14 سنة.

وأضافت أن ابنتها من زوجها الأول تقيم معها بعد انفصالها عن والد الطفل، وفوجئت بابنتها تخبرها بمعاشرة زوجها لها معاشرة الأزواج.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدم أحمد حسانين رئيس مباحث قسم شرطة الصف من القبض على المتهم.

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