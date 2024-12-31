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خارج الحدود

أحمد الشرع يستقبل وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق (صور)

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

استقبل قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

أحمد الشرع يستقبل وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق

ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مجموعة من الصور تظهر استقبال أحمد الشرع، بالقصر الرئاسي وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق.

وكان أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، قد أكد في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، نشرت مؤخرا، أنه "التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز، لطمأنتهم".

تعهدات أحمد الشرع بحماية الطوائف المختلفة

وتعهد أحمد الشرع عدة مرات للطوائف المختلفة في سوريا بأنهم سيكونون آمنين، كما قال لمسئولين غربيين زاروا سوريا، إن الإدارة الجديدة لن تسعى للانتقام من نظام الأسد، الذي ينتمي كبار شخصياته في الغالب إلى الطائفة العلوية، ولن تقمع أي أقلية دينية أخرى، وفق ما أوردت "رويترز".

أحمد الشرع يستقبل وفد الطائفة المسيحية ، فيتو
أحمد الشرع يستقبل وفد الطائفة المسيحية ، فيتو

وحضر مسيحيون سوريون قداس عشية عيد الميلاد، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد، وذلك في اختبار لتعهدات قادة سوريا الجدد بحماية حقوق الأقليات الدينية في البلاد.

وأقيم القداس وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاوف من أعمال عنف تستهدف المواقع المسيحية، ووسط اصطفاف العديد من الشاحنات الخفيفة التابعة للقيادة الجديدة حول الكنيسة.

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