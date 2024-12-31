الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بالدقهلية يشهد حفل ختام مبادرة بداية (صور)

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

 شهد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، الحفل الذي نظمته إدارة التواصل والدعم بالمديرية اليوم الثلاثاء، بمدرسة الشهيد أحمد موافي الرسمية للغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية بمناسبة إنتهاء فعاليات مبادرة بداية.

العربي يحضر حفل ختام مبادرة بداية  

 جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 حضر الحفل كل من الدكتورة رانيا لاشين مدير مكتب التواصل والدعم بالوزارة، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، عماد الدوماني مدير إدارة طلخا التعليمية، سعاد أبو عيش وكيل الإدارة، محمد عبد الرحمن مدير إدارة بلقاس التعليمية، داليا شعبان منسق يونيسيف الدقهلية.

 

ختام مبادرة بداية لإدارة التواصل والدعم بالدقهلية

 خلال فعاليات الحفل قدم طلاب المدرسة أربعة عروض فنية وكرم  مدير المديرية كل من قيادات الوزارة والدكتور السيد محمدين مدير إدارة التواصل والدعم، ومدير ووكيل إدارة طلخا التعليمية ومسئولي التواصل والدعم بالإدارات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف العربي الدكتور أشرف العربي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تعليم الدقهلية قيادات الوزارة محافظ الدقهلية مدير عام التعليم الفني وزير التربية و التعليم

مواد متعلقة

أسباب النزيف أثناء الحمل، ومتى يكون علامة على الإجهاض؟

إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.. ارتقاء 45.514 ألف شهيد.. 108.189 ألف مصاب.. وتدمير 90% من المنازل والبنية التحتية في القطاع

كواليس ناجي العلي والتعاون مع عادل إمام وأحمد زكي، آخر ما كشفه السيناريست بشير الديك لـ "فيتو"

ننشر التقرير الطبي للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس
ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

المزيد

انفوجراف

غزارة تهديفية.. أرقام مميزة من خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرسة في المنام وعلاقتها بالاستقرار والرزق الوفير

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية