وكيل التعليم بالدقهلية يشهد حفل ختام مبادرة بداية (صور)

شهد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، الحفل الذي نظمته إدارة التواصل والدعم بالمديرية اليوم الثلاثاء، بمدرسة الشهيد أحمد موافي الرسمية للغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية بمناسبة إنتهاء فعاليات مبادرة بداية.

العربي يحضر حفل ختام مبادرة بداية

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حضر الحفل كل من الدكتورة رانيا لاشين مدير مكتب التواصل والدعم بالوزارة، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، عماد الدوماني مدير إدارة طلخا التعليمية، سعاد أبو عيش وكيل الإدارة، محمد عبد الرحمن مدير إدارة بلقاس التعليمية، داليا شعبان منسق يونيسيف الدقهلية.

ختام مبادرة بداية لإدارة التواصل والدعم بالدقهلية

خلال فعاليات الحفل قدم طلاب المدرسة أربعة عروض فنية وكرم مدير المديرية كل من قيادات الوزارة والدكتور السيد محمدين مدير إدارة التواصل والدعم، ومدير ووكيل إدارة طلخا التعليمية ومسئولي التواصل والدعم بالإدارات التعليمية.

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