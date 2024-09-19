الأهلي يجدد الشراكة مع يونيسيف 4 سنوات

عقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تجديد الشراكة مع منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لمدة أربع سنوات أخرى، مما يعزز التزامهما المشترك بتعزيز حقوق الأطفال في جميع أنحاء ‏مصر.‏



تأتي هذه الشراكة تفعيلا لدور النادي في المشاركة المجتمعية في البيئة المحيطة وانطلاقا من نجاح التعاون السابق بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشراكة المتجددة على تعزيز الرؤية والأهداف ‏المشتركة، ومن المنتظر أن يكون هناك دور كبير للاعبي ولاعبات فرق النادي المختلفة في هذه الجهود.‏

وأنهي الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة الي السعودية يوم 25 سبتمبر الجاري لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم ٢٧ من الشهر ذاته.

وينتظم المغربي أشرف داري لاعب الأهلي في مران فريقه كاملا بعد تعافيه من الإصابة في أربطة الكاحل.

وشارك اللاعب في جزء من مران الفريق امس بشكل تدريجي في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.