محافظ الدقهلية يتفقد تطوير منطقة سوق الخضروات

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم، سوق الخضراوات بشارع بورسعيد بالمنصورة، وأعلن الانتهاء من أعمال إزالة السوق القديم.

محافظ الدقهلية يتفقد منطقة سوق الخضار لسرعة الانتهاء من التطوير

وأكد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة سوق الخضروات وتحويله إلى سوق عصري، كما وجه باعادة تصميم الأكشاك القائمة بالسوق لتصبح بمقاسات موحدة وبصورة حضارية.

رفع كفاءة السوق وتحويله إلى سوق عصري

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة سوق الخضراوات، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وكلف أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بتطوير ورفع كفاءة منطقة سوق الخضراوات بشارع بورسعيد، وتحسين تحسين الصورة البصرية للمنطقة بما يليق بالمواطنين ورفع أية مخالفات تعوق حركة الشوارع وتسبب تشويه المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة المنصورة

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من حسن مستوى النظافة وعدم وجود إشغالات، والاطلاع على حالة الشارع بعد سقوط الأمطار وأعمال الكسح والشفط أولا بأول، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية

كما شملت جولة محافظ الدقهلية عدد من شوارع شملت، شارع الجمهورية، والمشاية، وعبد السلام عارف، والجلاء، لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات والحفاظ على الانضباط في الشارع، والجاهزية للتصدي لسقوط الأمطار ومنع تجمعات المياه.

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