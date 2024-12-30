السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل شقيقته في بولاق

قضت محكمة مستأنف جنايات بولاق الدكرور بقبول استئناف عامل على حكم إعدامه في اتهامه بقتل شقيقته خنقًا بواسطة إيشارب داخل منزلها أثناء غياب زوجها، بهدف سرقة متعلقاتها في بولاق الدكرور وقضت بتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

وجاء في أمر إحالة المتهم أانه في غضون 28 أغسطس 2023، قتل شقيقته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بغرض سرقتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم، وترصد للمجني عليها أسفل مسكنها، وما أن تيقن من تواجدها بمفردها حتى صعد إليها وتعدى عليها ضربًا، ثم شل حركتها برباط قماش (إيشارب) وضعه حول عنقها، معتصرًا إياها قاصدًا إزهاق روحها، مما أسفر عن وفاتها.

وكشف تقرير مستشفي الامراض العقلية والنفسية للمتهم أنه كان واعيًا ومدركًا لما حوله، ولم يظهر أي أعراض تدل على اضطراب عقلي أو نفسي ويتمتع بنسبة ذكاء متوسط 93، في حين كانت سماته العصبية مرتفعة، وهو ما اعتبر ضمن سمات الشخصية وليس دليلًا على عدم مسئوليته الجنائية.

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