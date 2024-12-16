8 أسباب لعدم خسارة الوزن برغم الدايت وممارسة الرياضة

توجد العديد من الأسباب التي تسبب تجمد فقدان الوزن حتى عندما يحاول الشخص خسارته، وتكون في بعض الحالات بسبب عادات يومية يمكن تعديلها أو جينية لا يمكن تغيرها، وتكون كالآتي:

تخطي وجبة الإفطار

عندما يتجاهل الشخص وجبة الإفطار فمن المرجح أن يشعر بالجوع لاحقًا، لذا قد يفرط في تناول الغداء.

يمكن محاول تناول الطعام في غضون ساعة من الاستيقاظ، ويمكن أن تساعد وجبة الإفطار الغنية بالألياف والبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، وفقًا لمموقع “WebMD” الطبي.

جرب الجبن القريش مع الفاكهة، أو البيض مع الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل، أو الزبادي اليوناني مع الموز.

تناول الطعام قبل النوم مباشرتًا

يمكن أن تتسبب وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل في مشاكل لخطة إنقاص الوزن، فقد ترفع درجة حرارة الجسم، وسكر الدم، والأنسولين، مما يجعل من الصعب حرق الدهون، يمكن محاول تناول العشاء قبل 3 ساعات على الأقل من الذهاب إلى النوم.

يجب الحذر بشأن تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء، فيتناول الشخص سعرات حرارية أكثر مما يدرك عندما تتناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر، وقد يميل أيضًا إلى تناول أطعمة غير صحية مثل الآيس كريم أو رقائق البطاطس.

الإجهاد الشديد

ويؤدي الإجهاد إلى اللجوء للأطعمة عالية السعرات الحرارية والدهون، كما يميل الجسم إلى تخزين المزيد من الدهون عندما يكون الشخص متوترًا.

لتقليل الإجهاد، حاول ممارسة الرياضة أو التأمل.

حرق السعرات الحرارية بشكل أبطأ من الآخرين

وتعتمد سرعة حرق السعرات الحرارية على عملية التمثيل الغذائي لدي الشخص - التفاعلات الكيميائية التي تحافظ على الجسم.

إذا كان لدي الشخص عملية أيض بطيئة، فقد تكون الجينات هي المسؤولة، أو قد لا يكون لديه كتلة عضلية هزيلة كافية، والأشخاص الذين لديهم أجسام نحيفة وعضلية يحرقون سعرات حرارية أكثر من الأشخاص الذين لديهم نسبة أعلى من الدهون في الجسم.

أشياء أخرى يمكن أن تؤثر على كيفية حرق السعرات الحرارية:

التقدم في السن، يتباطأ التمثيل الغذائي بنسبة 2%-8% كل عقد، وقد يكون ذلك بسبب انخفاض كتلة العضلات.

تناول القليل جدًا من الطعام، إذا تخطي الشخص وجبات الطعام أو اتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية عن طريق حرق السعرات الحرارية بشكل أبطأ.

لزيادة التمثيل الغذائي يمكن رفع الأثقال لتعزيز كتلة العضلات الهزيلة، وتجنب الأنظمة الغذائية التي تحتوي على عدد منخفض للغاية من السعرات الحرارية.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

عندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم، فقد يجعل ذلك من الصعب فقدان الوزن، وقد يتباطأ التمثيل الغذائي كذلك مما يعني أنه لن يحرق السعرات الحرارية بالسرعة التي يريدها.

ويكون لدي الشخص أيضًا طاقة أقل عندما لا يحصل على قسط كافٍ من النوم، وهذا يجعل ممارسة الرياضة أكثر صعوبة.

عندما تكون متعبًا، فمن المرجح أن تتخذ خيارات غذائية سيئة، مثل اختيار الحلويات بدلًا من الفاكهة، ففي دراسة حديثة تناول الأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط كافٍ من النوم حوالي 300 سعر حراري أكثر يوميًا من أولئك الذين حصلوا على قسط أكبر من الراحة.

الجينات

بعض الأجسام ببساطة أفضل في حرق الدهون من غيرها، وهو شيء يتم وراثته من والوالدين أو الأجداد.

ليس لديك أي سيطرة على الجينات التي انتقلت إليك، لذلك قد تحتاج إلى العمل بجدية أكبر لحرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

الغدة الدرقية لا تعمل بشكل طبيعي

إذا كانت الغدة الدرقية غير نشطة، فقد يكون الشخص مصابًا بحالة تسمى قصور الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بسبب تراكم الملح والماء في الجسم.

يُطلق على الغدة الدرقية المفرطة النشاط فرط نشاط الغدة الدرقية، ويفقد العديد من الأشخاص المصابين بها الوزن، لكن آخرين يكتسبون أرطالًا إضافية لأنها يمكن أن تجعلهم يشعرون بالجوع.

إن كيفية تأثير الغدة الدرقية على عملية التمثيل الغذائي والطاقة والوزن معقدة، وقد تلعب الهرمونات والبروتينات والمواد الكيميائية الأخرى دورًا أيضًا.

مشكلة بالصحة العامة

إن الحالات الطبية تجعل إنقاص الوزن أكثر صعوبة، وبعض الأشياء التي قد تسبب مشاكل الوزن هي:

اضطرابات الأكل مثل الشره المرضي

أمراض القلب

الاضطرابات الهرمونية

اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم

يمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تخل بجهود الشخص لإنقاص بعض الوزن، على سبيل المثال، قد يواجه صعوبة في إنقاص الوزن إذا كان يتناول أدوية لعلاج:

الحساسية

وسائل منع الحمل

الاكتئاب

مرض السكري

الصرع

ارتفاع ضغط الدم

الاضطراب ثنائي القطب

الفصام

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