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محافظات

الشهابي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد في كنيسة العذراء بدمياط

محافظ دمياط يهنئ
محافظ دمياط يهنئ الاخوة الاقباط بعيد الميلاد

قدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لكنيسة العذراء مريم التى رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث كان فى استقبالهما نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى والقمص مرقص محروس راعى  الكنيسة.

وجاءت الزيارة بحضور اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة،  والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة واللواء وائل الأشوح حكمدار دمياط والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والشيخ عصام حسونة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية

محافظ دمياط: مشاركة المصريين  بإلاحتفالات الدينية تعكس أواصر المحبة والألفة بينهم منذ قدم العصور

 

فيما وقد وجه " الدكتور أيمن  الشهابى" التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والانبا ماركوس شعب مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد،  كما أعرب عن سعادته بمشاركة المصريين جميعًا بإحتفالاتهم الدينية والتى تعكس أواصر المحبة والألفة بينهم منذ قدم العصور. 

كما أكد " محافظ دمياط " أن المناسبات الدينية والوطنية تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن وأواصر المحبة والألفة بين المصريين، فهم نسيج واحد ويد واحدة داخل وطن واحد 
، واختتم حديثه بالدعاء لمصر بأن يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

محافظ دمياط والقيادات التنفيذية بالمحافظة يهنئون الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد 
محافظ دمياط والقيادات التنفيذية بالمحافظة يهنئون الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد 

 

ومن جانبه،، نقل نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد،  معربًا عن سعادته بمشاركة محافظ دمياط وأبناء المحافظة باحتفالات الكنيسة بالعيد، كما هنأ شعب مصر جميعًا بهذه المناسبة المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية

 

 

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