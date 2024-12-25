الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

محافظ دمياط والثيادات
محافظ دمياط والثيادات التنفيذية في الاحتفال بعيد الميلاد

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، باحتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد، حيث قدم التهنئة بهذه المناسبة المجيدة إلى الأب بندليمون راعى الكنيسة.

وجاء ذلك بحضور اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى، النائبة ايڤيلين متى عضو مجلس النواب، النائب أحمد البلشى عضو مجلس النواب، المهندس محمود العبادى نائب رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية، الدكتور محمد العرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والمجتمع المدنى.

 

محافظ دياط يشارك في الاحتفال ع الميلاد المجيد 
محافظ دياط يشارك في الاحتفال ع الميلاد المجيد 

محافظ دمياط يؤكد سعادته بروح المحبة والألفة والترابط بين المصريين 

واستهل " محافظ دمياط  " الزيارة بتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد،  داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأكد " محافظ دمياط " عن سعادته بروح المحبة والألفة والترابط بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية والوطنية.

قيادات دمياط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد
قيادات دمياط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

أيمن الشهابى: الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة منذ قدم التاريخ

وأضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة منذ قدم التاريخ ويمتلكون روح طيبة ووطنية تبعث برسالة سلام ومحبة للعالم، حيث دعا الله أن يحفظ أبناء مصر من كل مكروه وسوء

ورحب الأب بندليمون بزيارة محافظ دمياط للكنيسة، وأكد امتنانه لحرص سيادته  وقيادات المحافظة على المشاركه باحتفالات عيد الميلاد المجيد، والذى يعكس الصورة العظيمة والأيقونة الفريدة التى يجسدها أبناء مصر كنسيج واحد، وأن مصر هى بلد الأمن والسلام الذى يدعو إليه الأديان السماوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفال بعيد الميلاد المجيد الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط حزب مستقبل وط رئيس الغرفة التجارية رئيس جامعة دمياط محافظ دمياط

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تشهد فاعليات الورشة الختامية لبرنامج "بناء القدرات"

الشهابي يتفقد شاطئ قادرون بدمياط الجديدة (صور)

المنح المتبقية للعمالة غير المنتظمة خلال 2024

الإجازات المتبقية للموظفين والطلاب خلال 2024

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الدليل النبوي على زمن فرعون الهكسوس

بعد"6 أكتوبر"، هل هناك إجازات أخرى للموظفين في 2024؟

500 جنيه منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

كل ما تريد معرفته عن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وموعد التنفيذ

رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر

مرتضى منصور: عمر زهران مرهق وطالبنا باخلاء سبيله لظروفه الصحية (فيديو)

مرتضى منصور: كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم (فيديو)

مدبولي: مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون خلال 2024

منوعات

المزيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 25/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خضار أم فاكهة.. 7 فواكه يصنفها المصريون خضروات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة مالية

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية