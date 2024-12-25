محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، باحتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد، حيث قدم التهنئة بهذه المناسبة المجيدة إلى الأب بندليمون راعى الكنيسة.

وجاء ذلك بحضور اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى، النائبة ايڤيلين متى عضو مجلس النواب، النائب أحمد البلشى عضو مجلس النواب، المهندس محمود العبادى نائب رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية، الدكتور محمد العرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والمجتمع المدنى.

محافظ دياط يشارك في الاحتفال ع الميلاد المجيد

محافظ دمياط يؤكد سعادته بروح المحبة والألفة والترابط بين المصريين

واستهل " محافظ دمياط " الزيارة بتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأكد " محافظ دمياط " عن سعادته بروح المحبة والألفة والترابط بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية والوطنية.

قيادات دمياط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

أيمن الشهابى: الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة منذ قدم التاريخ

وأضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن الشعب المصرى يتمتع بأواصر محبة عميقة منذ قدم التاريخ ويمتلكون روح طيبة ووطنية تبعث برسالة سلام ومحبة للعالم، حيث دعا الله أن يحفظ أبناء مصر من كل مكروه وسوء

ورحب الأب بندليمون بزيارة محافظ دمياط للكنيسة، وأكد امتنانه لحرص سيادته وقيادات المحافظة على المشاركه باحتفالات عيد الميلاد المجيد، والذى يعكس الصورة العظيمة والأيقونة الفريدة التى يجسدها أبناء مصر كنسيج واحد، وأن مصر هى بلد الأمن والسلام الذى يدعو إليه الأديان السماوية.

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