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محافظ دمياط يناقش خطة مشروع ترميم "طابية عرابي" بعزبة البرج

محافظ دمياط ورئيس
محافظ دمياط ورئيس قطاع الآثار الإسلامية

استقبل  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه عصر اليوم، الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للأثار حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، لمناقشة خطة مشروع ترميم " طابية عرابي" بمدينة عزبة البرج والتى صدر بشأنها قرارين بتشكيل لجنتين من المجلس الأعلى للآثار والمحافظة لبحث الأولويات والمعوقات التى تواجه عمليات تنفيذ الأعمال.

محافظ دمياط ورئيس قطاع الآثار الإسلامية يناقشا خطة مشروع ترميم
محافظ دمياط ورئيس قطاع الآثار الإسلامية يناقشان خطة مشروع ترميم " طابية عرابى " 

 

 

محافظ دمياط ورئيس قطاع الآثار الإسلامية يناقشان خطة مشروع ترميم "طابية عرابي" بمدينة عزبة البرج 

 

وناقش " محافظ دمياط " خلال اللقاء التحديات التى تواجه أعمال الترميم، للطابية التى تأتى على مساحة ١٤ فدانا، وآليات وضع حلول مناسبة للتنفيذ بما يتلاءم مع طبيعة الموقع المحيط بشكل عام، وكذلك الرؤية المستقبلية لتوظيف الموقع والطابية يتواكب مع رؤية المحافظة لتحقيق رواجًا سياحيًا بالمنطقة خاصةً مع وقوعها المباشر على نهر النيل بالضفة المقابلة لمدينة رأس البر.

الدكتور أيمن الشهابي يؤكد أهمية هذا المشروع للحفاظ على هذا التراث المسجل ضمن الآثار الإسلامية

 

هذا وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أهمية هذا المشروع للحفاظ على هذا التراث المسجل ضمن الآثار الإسلامية بالقرار رقم ٢١ لسنة ١٩٨٥، وتعظيم الاستفادة منه كأثر هام وجعله مقصد سياحى للزائرين، حيث أشار إلى أن المحافظة تعى جيدًا أهمية الموقع والطابية التى تتمتع بطابع أثرى، لذا وضعت المحافظة تصور يتضمن تعظيم الاستفادة من هذا الموقع والتى تشمل طرح فرص استثمارية لموقع مصنع ادفينا وترميم الطابية، وتحقيق الربط بينها وبين مدينة رأس البر لجذب زائرى المدينة لزيارة المكان من خلال خلق وسيلة نقل نهرى من رأس البر إلى عزبة البرج، بما يدعم ملف السياحة بالمحافظة، وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم وضع دراسات ورؤية تتضمن عناصر الجذب ومحددات التنفيذ بالتنسيق بين الجانبين.

 

 

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