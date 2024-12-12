خدمات متنوعة وأنشطة ترفيهية ضمن فعاليات مبادرة "بداية" بقرية التوفيقية بدمياط (صور)

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية التوفيقية التابعة لمدينة كفر سعد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وذلك تحت إشراف محمد الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفرسعد وقد تضمنت الفعاليات تقديم

خدمات متنقلة ومتنوعة وانشطة ترفيهية بمشاركة القطاعات والجهات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص .

الصحة تشارك بفريق متحرك لتقديم خدمات الكشف المبكر على الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة

حيث شاركت مديرية الصحة بفريق متحرك لتقديم خدمات الكشف المبكر على الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة ونظم فريق التثقيف الصحي بندوة عن برنامج المشروطية وغير القادرين وسوء استخدام المضادات الحيوية والجديري المائي.

كما عقدت الأوقاف ندوة عن نعمة المياه وأهمية ترشيد الاستهلاك، وشارك الأزهر بندوة عن العنف ضد المرأة.

فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية

كما قدمت مديرية التربية والتعليم عروض استعراضات بمشاركة من الطلاب وندوات توعوية عن صفات القائد الطلابي وعن لائحة تحفيز التربوي والانضباط المدرسي وعن المهارات الحياتية مثل التعاون.

كما شارك جسر دمياط الحضري بندوة عن تنمية المواهب، وكذا ندوة قدمتها القوة العاملة عن السلامة الصحية والمهنية والخدمات التي تقدمها المديرية.

كما شاركت مديرية الشئون الاجتماعية بندوة عن المشروطية الصحية وتوزيع استمارات على المواطنين لتشجيعهم على عمل مشروعات صغيرة لتنمية الدولة، وتوزيع كراتين مقدمة من القوات المسلحة. ونظمت هيئة تعليم الكبار ندوة عن خطر الأمية علي المجتمع.

بيطري دمياط تشارك بقافلة بيطرية علاجية

وشاركت مديرية الطب البيطري بقافلة بيطرية علاجية وتنظيم ندوة ارشادية توعوية عن الإصابة بمرض السعار وطرق الوقاية منه والأساليب الصحية المتبعة عند الإصابة بهذا المرض.كما قدمت مديرية الزراعة ندوة عن تأثير النظافة الغذائية علي صحة المستهلك خاصة في منتجات الألبان.

فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية

ونظمت مديرية التموين ندوة عن الدور الرقابي الذي تقدمه المديرية وندوة أخرى قدمتها مديرية الري عن ترشيد استهلاك المياه مركز الشباب والرياضة تم عمل ندوة عن تصحيح المفاهيم الخاطئة لدي الشباب كما شارك معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة تم عمل ندوة عن الحفاظ على الحياة الأسرة المصرية.

كما شاركت إدارات الوحدة المحلية بالتوفيقية بعدد من الندوات التوعوية والإرشادية، حيث قدمت إدارة مشروعك بالوحدة ندوة تطوير المشروعات ونجاحها في القري والمدن يوفر حياة كريمة، كما نظمت وحدة السكان بالوحدة ندوة ما تتسرعش لا الزواج المبكر وإدارة بناء القرية، وبندوة عن القروض التي تمنحها الإدارة وتوزيع أوراق على السادة المواطنين، لمعرفة أنواع القروض المقدمة، وشاركت التربية السكانية والإعلام بوحدة طب التوفيقية بندوة عن الزواج المبكر وزواج الأقارب.

وقدمت إدارة الشئون الاقتصادية ندوة عن كيفية الادخار، كما شاركت وحدة تكافؤ الفرص بندوة عن التربية الإيجابية تحت عنوان لا تصنع معاقا في بيتك، وقدمت إدارة البيئة ندوة عن التغيرات المناخية.

هذا إلى جانب تقديم العديد من الخدمات المتنقلة حيث شاركت سياره المكتبة العامة المتنقلة بندوات لتنمية مهارات الطلبة وسيارة المركز التكنولوجي، والتي قامت بالرد على استفسارات المواطنين على الخدمات المقدمة له وكذا سيارة شركة مياه الشرب وسيارة المواد التموينية والتي قدمت خدمات البيع بأسعار مخفضة.

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