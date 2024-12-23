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محافظات

بمناسبة اليوم الختامى لورشة عمل برنامج " بناء القدرات بدمياط "

محافظ دمياط يبحث مع نائب مفوضية اللاجئين تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة

 استقبل  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الدكتورة هاجر موسى نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، وياسمين فخرى المنسق العام بالمفوضية بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

 

إطلاق الورشة الختامية لبناء القدرات بدمياط

هذا وقد جاء اللقاء ايذانًا بإطلاق الورشة الختامية لبناء القدرات بدمياط، وأكد " محافظ دمياط " فى مستهل اللقاء اعتزازه بتلك الشراكة بين المحافظة والمفوضية والتى تأتى بدعم عدد من الجهات، لدعم اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع، حيث أشار إلى أن دمياط تأتى فى المراكز المتقدمة من حيث المحافظات الأكثر تواجدًا للاجئين بها.

ولفت الدكتور أيمن الشهابى إلى أن مصطلح لاجئ غريب على الثقافة المصرية، حيث يتعامل المجتمع المصرى مع اللاجئين كوافدين وضيوف لهم الحق فى كافة الخدمات والاندماج والعيش بحرية داخل المجتمع.

وأشار " المحافظ " إلى أن دمياط حققت جهود كبيرة بهذا الملف بالتعاون مع المفوضية خلال إطلاق ورشة عمل لبناء قدرات العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية للعمل بشكل فعال بملف اللاجئين والعمل الإنسانى يونيو الماضى برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال توليها منصب محافظ دمياط فى ذلك الوقت،  هذا إلى جانب ما تم تحقيقه من جهود بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وهيئة كاريتاس، وأكد " محافظ دمياط " عزم المحافظة على توسيع دائرة التعاون مع المفوضية لدعم الملف وإطلاق نقاط أخرى لهذه الشراكة الناجحة.

محافظ دمياط يستقبل الدكتورة هاجر موسى نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR
محافظ دمياط يستقبل الدكتورة هاجر موسى نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون مع المفوضية لدعم ملف اللاجئين خلال الفترة المقبلة،  وتفعيل إجراءات الحصر الشامل بشأنهم لتعزيز جهود المفوضية والدولة المصرية والجهات الشريكة لتوفير الخدمات لهم.

ومن جانبها، أكدت نائب رئيس المفوضية أن دمياط من المحافظات المصرية التى تتمتع بمقومات فريدة وتحظى بتاريخ طويل، مشيرة إلى ان دمياط من أكثر المحافظات الحاضنة للاجئين من الجنسيات المختلفة،  وذلك فى إطار النجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية لدعم اللاجئين،  حيث أكدت أن مصر تمتلك دور رائد فى هذا الملف باعتبارها من أكتر الدول التى ساهمت فى إعداد مسودات لاتفاقيات وقوانين اللجوء،  مؤكدة ترحيب المفوضية باستكمال التعاون مع  المحافظة وتعميم التجربة الناجحة بدمياط بباقى المحافظات،  وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الحصر الشامل والدقيق لاعداد اللاجئين لأهمية ذلك بعدد من المحاور ومما يمكن المجتمعات المضيفة، من توفير الخدمات لهم.

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التنمية المحلية الثقافة المصرية الدكتور أيمن الشهابي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتورة منال عوض المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين المفوضية السامية للامم المتحدة محافظ دمياط

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