أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إنبي.. ميكالي يعلن في بيان رسمي رحيله عن منتخب الشباب
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إنبي في الدوري المصري
انتهت مباراة الأهلي أمام إنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي
وافق النادي الأهلي رسميًّا على انتقال عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي، إلى نادي السويحلي الليبي.
ووجه مجلس إدارة الأهلي الشكر إلى اللاعب بعد مسيرته الرائعة مع الفريق ونجاحه مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وقدم مستويات متميزة، رفقة النادي وإسعاد جماهيره على كل المستويات.
ميكالي يعلن في بيان رسمي رحيله عن منتخب الشباب
أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، قبل قليل، رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب الشباب بعد إبلاغه من قبل اتحاد الكرة المصري بفسخ تعاقده وتوجيه الشكر له.
جروس يوافق على رحيل ميشالاك والجزيري عن الزمالك بشرط واحد
أعطى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الضوء الأخضر لمجلس الإدارة بشأن رحيل الثنائي البولندي كونراد ميشالاك والتونسي سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق الأبيض.
كولر يتراجع عن موقفه: الأهلي يحتاج تدعيمات قوية في الانتقالات الشتوية
فجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة قوية بشأن موقفه من تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
اتحاد الكرة يسدد 9 ملايين جنيه من مستحقات الحكام
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة صرف مستحقات الحكام المتأخرة،وفقا للكشوفات التي أعدها جيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام الخاصة بمستحقات الحكام، بداية من القسم الأول والقسمين الثاني والثالث للدوري، ومسابقات المراحل السنية المختلفة، والكرة النسائية والصالات
النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات
قاد محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، فريقه لتخطي العين بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن نصف نهائي كأس الإمارات.
اللجنة الفنية باتحاد الكرة تعقد أول اجتماعاتها غدا بمشروع الهدف
تعقد اللجنة الفنية بـاتحاد الكرة المصري برئاسة حسن شحاتة، أول اجتماعاتها، غدا الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة الجديد بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الموضوعات العاجلة
رسميا، سيرجيو كونسيساو مديرا فنيا لفريق ميلان الإيطالي
أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدربا جديدا له بعد الانفصال عن مواطنه باولو فونسيكا.
المقاولون يحافظ على الصدارة، جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ15
اختتمت اليوم الإثنين، مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.
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