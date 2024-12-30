رسميا، سيرجيو كونسيساو مديرا فنيا لفريق ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدربا جديدا له بعد الانفصال عن مواطنه باولو فونسيكا.

بيان ميلان بتعيين سيرجيو كونسيساو

وقال نادي ميلان في بيان إن المدرب البرتغالي وقع عقدا لمدة عام ونصف، يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وأضاف في بيانه المقتضب: " قدم النادي ترحيبًا حارًا لسيرجيو وطاقمه التدريبي، متمنيًا لهم رحلة مليئة بالنجاح والإنجاز".

تراجع نتائج ميلان مع فونسيكا

يذكر أن نادي ميلان أعلن إقالة مدربه السابق باولو فونسيكا اليوم الاثنين أيضًا، بعد 6 أشهر فقط في منصبه، وذلك عقب سلسلة من النتائج المتذبذبة وضعت الفريق في المركز الثامن بالدوري.

ولم يفز ميلان، الذي تعادل 1-1 على أرضه مع روما المتعثر أمس الأحد، سوى مرتين في آخر 7 مباريات بالدوري.

ويتأخر بطل إيطاليا 19 مرة بفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي وله مباراة مؤجلة، وبفارق 14 نقطة عن أتالانتا المتصدر.

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