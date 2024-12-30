الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جروس يوافق على رحيل ميشالاك والجزيري عن الزمالك بشرط واحد

جروس
جروس

أعطى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الضوء الأخضر لمجلس الإدارة بشأن رحيل الثنائي البولندي كونراد ميشالاك والتونسي سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق الأبيض.

وعلمت فيتو أن جروس لا يمانع في رحيل الثنائي ميشالاك وسيف الجزيري خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووضع جروس شرطا بتعويض رحيل الثنائي بضم صفقتين أجنبيتين من العيار الثقيل.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهات نارية خلال شهر يناير المقبل، حيث يخوض الفريق 8 مباريات في جميع البطولات.

 

الزمالك 
الزمالك 

مباريات الزمالك في شهر يناير 2025

وجاء جدول مباريات الزمالك في شهر يناير كالتالي:

المصري في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 5 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة، دور الـ 32 من بطولة كأس مصر يوم 9 يناير في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 12 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 إنييمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية يوم 19 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز يوم 23 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجونة في بطولة الدوري الممتاز يوم 27 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز يوم 31 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك كونراد ميشالاك جروس اخبار الزمالك

مواد متعلقة

8 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في يناير

ميلان يتعادل مع روما 1-1 في قمة الدوري الإيطالي (صور)

أول قرار من جروس بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بالدوري

أمير عزمي: سعيد بفوز الزمالك على الاتحاد وهناك تطور ملحوظ في الأداء

جروس: طرد لاعب الاتحاد سهل من مهمة الزمالك للفوز بالمباراة

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالدوري

الزمالك يظهر بقميصه الجديد في مباراة الاتحاد السكندري (صور)

ads

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة 

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

الصحة: 3 نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية المنتشرة في الفترة الحالية (فيديو)

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع

نشر مذكرات جديدة بخط صدام حسين تطرق فيها إلى مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الاثنين 30/ 12/ 2024

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

عام السعد للفرعون المصري الجديد.. أرقام رائعة حققها عمر مرموش في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الصدقة، وفضائلها وأنواعها في الإسلام؟

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية