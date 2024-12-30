الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 وافق النادي الأهلي رسميًّا على انتقال عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي، إلى نادي السويحلي الليبي.

ووجه مجلس  إدارة الأهلي الشكر إلى اللاعب بعد مسيرته الرائعة مع الفريق ونجاحه مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وقدم مستويات متميزة، رفقة النادي وإسعاد جماهيره على كل المستويات.

الأهلي يكلف محمد سراج رئيسًا لبعثة رجال الطائرة في البطولة العربية بقطر

 قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد سراج الدين عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال المشارك في البطولة العربية بقطر، خلال الفترة من 15 إلى 26 يناير المقبل. 

 

ويقوم محمد سراج الدين بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي عبد الله عبد السلام السويحلي الليبي

مواد متعلقة

الأهلي يؤجل حسم ملف تجديد عقد عمرو السولية

كواليس خروج عمر كمال عبد الواحد من قائمة الأهلي أمام إنبي
ads

الأكثر قراءة

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بمنظومة المدفوعات اللحظية وإنستا باي 3 أشهر

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

السيسي يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف (فيديو)

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة والرعدية على الوجه البحرى

منوعات

المزيد

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ممرضة في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية