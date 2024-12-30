الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

وافق النادي الأهلي رسميًّا على انتقال عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي، إلى نادي السويحلي الليبي.

ووجه مجلس إدارة الأهلي الشكر إلى اللاعب بعد مسيرته الرائعة مع الفريق ونجاحه مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وقدم مستويات متميزة، رفقة النادي وإسعاد جماهيره على كل المستويات.

الأهلي يكلف محمد سراج رئيسًا لبعثة رجال الطائرة في البطولة العربية بقطر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد سراج الدين عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال المشارك في البطولة العربية بقطر، خلال الفترة من 15 إلى 26 يناير المقبل.

ويقوم محمد سراج الدين بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج.

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