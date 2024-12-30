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رياضة

المقاولون يحافظ على الصدارة، جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ15

المقاولون
المقاولون

دوري المحترفين، اختتمت اليوم الإثنين، مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.  

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ 15 

1- المقاولون العرب 34 نقطة

2- وي  30 نقطة

3- وادي دجلة  29 نقطة

4- الترسانة  26 نقطة

 5- كهرباء الإسماعيلية  25 نقطة

6- أبوقير للأسمدة  24 نقطة

7- بروكسي  23 نقطة

8- بترول أسيوط  22 نقطة

9- أسوان  20 نقطة

10- القناة  19 نقطة

11- الداخلية  18 نقطة

12- السكة الحديد  17 نقطة

13- بلدية المحلة  17 نقطة

14- راية  16 نقطة

15- منتخب السويس  16 نقطة

16- لافيينا  15 نقطة

17- طنطا  13 نقطة

18- سبورتنج  11 نقطة

19- المنصورة  11 نقطة

20- ديروط  9 نقاط

 

نتائج مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

 

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 1-1

 سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

 أسوان ضد راية 1-1  

 ديروط ضد وادي دجلة 0-2  

 بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-3  

نتائج  مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

 المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني المقاولون العرب وادي دجلة الترسانة

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