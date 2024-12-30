أخبار مصر اليوم.. تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي.. مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الخاصة بتحرك وزارة الأوقاف في عددٍ من المحاور، حيث تناول وزير الأوقاف الجهود الجارية في إطار تأهيل وتدريب الأئمة، وما يتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالخطابة خلال الفترة المقبلة، وكذا تعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، وجهود تجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، بالإضافة لنتائج اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الأوقاف العربية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أبرز النصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة الفترة الحالية ومن بينها كورونا.

وقال متحدث الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة في الوقت الحالي يجب الحصول على لقاح الإنفلونزا.



أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالقرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصةً تلك المتعلقة بضبط أداء البرامج الدينية والرياضية، بما يسهم في تحقيق الرسالة المرجوة من هذه البرامج.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية الدور الذي تلعبه هذه القرارات في تعزيز الوعي المجتمعي، وضمان تقديم محتوى يتسم بالمهنية والموضوعية، ويلتزم بالقيم الأخلاقية والمجتمعية.

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، بعد غروب شمس غدًا الثلاثاء الموافق 29 من شهر جمادى الآخر - 31 من يناير 2024، وذلك بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025 النهائية.

وتنطلق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي النهائي من 16 حتى 23 يناير المقبل.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تتساقط معها أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا شمالًا تمتد خفيفة لجنوب الوجه البحري.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار لمناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية كما توجد فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

أصدرت مديريات التربية والتعليم بعدد من محافظات الجمهورية، قرارا مهما وعاجلا بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وأعلنت بعض المديريات التعليمية عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام النماذج الامتحانية المتعددة، إضافة إلى عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت وهو دمج ورقة الأسئلة والإجابة معا، إضافة إلى تطبيقها بنظام الورقتين الأسئلة والإجابة.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (منطقة الاستثمار - عباد الرحمن - منطقة أبراج سما) نظرًا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بالطريق البطيء بالدائري أمام مستشفى البنك الأهلى.

ودفعت الشركة بكافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

كما دفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.









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