الصحة: 3 نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية المنتشرة في الفترة الحالية (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أبرز النصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة الفترة الحالية ومن بينها كورونا.

تطعيم لقاح الإنفلونزا

وقال متحدث الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة في الوقت الحالي يجب الحصول على لقاح الإنفلونزا.

الوقاية من الفيروسات التنفسية

وتابع: يجب الحرص على التهوية داخل المنازل والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، وفي حالة الإصابة بأي نوع من الفيروسات التنفسية للشخص المصاب ارتداء الكمامة حال الخروج من المنازل لمنع انتشار العدوى وحماية الناس.



في وقت سابق، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: إن فيروس كورونا لم ينتهِ ومثله مثل باقي الفيروسات التنفسية الموجودة في موسم الشتاء.

انتهاء فيروس كورونا كطارئ عالمي في ٢٠٢٣



وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء فيروس كورونا كطارئ عالمي في ٢٠٢٣ ولكن لم تعلن انتهائه واعتبرته ضمن باقي الفيروسات التنفسية.

وأشار أن الفيروسات التنفسية المنتشرة الإنفلونزا والكورونا والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وغيرها، موضحًا أن كل الفيروسات تخضع لتحورات لتضمن سرعة انتشارها

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