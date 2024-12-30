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مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

انقطاع المياه عن
انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  عن انقطاع المياه عن مناطق (منطقة الاستثمار - عباد الرحمن - منطقة أبراج سما) نظرًا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجيء بخط مياه قطر 800 مم بالطريق البطيء بالدائري أمام مستشفى البنك الأهلى.    

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ودفعت الشركة  بكافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه. 
كما دفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب  على رقم  01206665125.

 

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