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إصلاح هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة مياه أمام استاد الإسكندرية

هبوط أرضي أمام أستاد
هبوط أرضي أمام أستاد الإسكندرية، فيتو

تسبب كسر ماسورة مياه في هبوط أرضي أمام استاد الإسكندرية الدولي في نطاق حي وسط، وعلى الفور توجهت معدات شركة مياه الشرب إلى مكان الهبوط بحضور مسئولي الحي وتم معالجة الأمر وإصلاح الهبوط. 

كانت غرفة عمليات  حي وسط الإسكندرية قد تلقت اخطار، بوجود   هبوط أرضي بشارع عمر طوسون بجوار بوابة رقم ١٦ لاستاد الإسكندرية الدولي،  توجه مسئولي الحي بصحبه مهندسي شركة مياه الشرب والصرف الصحي  وتم الكشف بمعرفة شركتي الصرف الصحي والمياه، وتبين وجود كسر ماسورة مياه ٤ بوصة.

جري الاصلاح  بمعرفة قسم هندسة البلد بشركة مياه الشرب، بحضور مديرية الطرق والنقل،كما تم الردم  الهبوط الأراضي  جاري اعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل، وجاري العمل.
 يأتي ذلك في اطار الجهود المبذولة للحفاظ علي شبكة الطرق  وعلي سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة وجاري العمل.
 

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