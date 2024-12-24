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الصحة تؤكد انخفاض إصابات الأمراض التنفسية الحادة في 2024 مقارنة بعام 2023.. وتعلن: لم نرصد أي فيروسات مجهولة.. وتكشف عوامل انتشار الفيروسات التنفسية بموسم الشتاء الحالي

اجتماع د.خالد عبد
اجتماع د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فيتو

 كشفت وزارة الصحة عن آخر تحديثات الوضع الوبائي لفيروسات الأمراض التنفسية، عبر منظومة الترصد الخاصة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة في مصر، في موسم الشتاء وتزامنا مع شكاوي زيادة أعداد الإصابات التنفسية.

 

اتجاهات حالات الأمراض التنفسية الحادة منذ عام 2022 

 وعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا استعرض فيه اتجاهات حالات الأمراض التنفسية الحادة منذ عام 2022 وحتى الأسبوع  الخمسين الذي انتهى في 14 ديسمبر 2024.

كما تم عرض نتائج الفيروسات المسببة للأمراض التنفسية الحادة في مواقع الترصد المختلفة، إلى جانب تحليل الأنماط الفرعية لفيروسات الأنفلونزا بين الحالات الإيجابية وفقًا للنمط السائد في مصر.

 

و ناقش الوزير شدة المراضة بين الحالات المحجوزة والإيجابية للفيروسات التنفسية خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر للأعوام 2022، 2023، و2024، كما استعرض الاجتماع درجة انتشار فيروسات الأنفلونزا خلال موسم 2024/2025. 

 

حيث أشارت التقارير إلى تأخر متوسط النشاط مقارنة بالمواسم السابقة، مما يعكس انتشارًا منخفضًا، وأكدت التقارير انخفاض عدد حالات الأمراض التنفسية الحادة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

اجتماع وزير الصحة 
اجتماع وزير الصحة 

فيما أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة، كما أنه لا يوجد أي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية ومعدلات التردد على المستشفيات في هذا التوقيت من العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وكشفت  وزارة الصحة  عن وجود عدد من العوامل تساهم في انتشار الفيروسات التنفسية وزيادة العدوى خلال موسم الشتاء.

 

عوامل تزيد من العدوي التنفسية في موسم الشتاء 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه العوامل تشمل: 

1- الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات.

2- الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات.

3- التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

4- نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة.

 

سر الإصابة بدور البرد المنتشر

وقال الدكتور مصطفى محمدي  استشاري مكافحة العدوى إن دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة وتغير بعض السلوكيات المجتمعية نتيجة برودة الطقس إلى التجمع في أماكن دافئة سيئة التهوية  يخلق مناخًا مناسبًا لانتشار عدد من مسببات الأمراض في الشتاء ومنها الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وكورونا وكذلك أنواع من البكتيريا مثل بكتيريا العقدية الرئوية.

 

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية 

وأوضح أن  الفئات الأكثر عرضة للإصابة  الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب المناعة الضعيفة سواء بمرض ما أو بأحد الأدوية المثبطة لجهاز المناعة والسيدات الحوامل أيضًا.

 

نصائح للحماية من الفيروسات التنفسية

ووجه استشاري مكافحة العدوى نصائح للحماية من الفيروسات التنفسية منها:

١- غسل الأيدي بشكل مستمر والتخلص من كثير من الملوثات.

٢- عدم الكحة والعطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل الورقية أثناء السعال والتخلص منها فور الاستخدام.

٣-المحافظة علي التباعد المجتمعي قدر الإمكان.

٤- استخدام الكمامة إذا تطلب الأمر خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة. 

٥- عدم الاختلاط قدر الإمكان خاصة إذا كان الشخص يعاني من أعراض الإصابة بأي من هذه المسببات. 
٦- الحرص على تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية علما بأن الوقت مازال يسمح بتلقي اللقاح والاستفادة من الوقاية المترتبة عليه.

 

تعزيز كفاءة جهاز المناعة

وأكد أنه يمكن تعزيز كفاءة جهاز المناعة من خلال:

١- التغذية المتوازنة والتي تجمع بين جميع العناصر الغذائية بالإضافة للخضروات والفواكه الطازجة.

٢-شرب قدر كافٍ من السوائل والمحافظة على الجسم رطب.

٣- الحصول على قدر كاف من النوم خلال ساعات الليل.

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٤-عدم تلقي أدوية مثل المضادات الحيوية ويمكن أن تتسبب في أضرار مباشرة علي الشخص وكذا أضرار علي المجتمع كخلق أجيال من البكتيريا مقاومة للمضادات جراء الاستخدام المفرط والغير رشيد لها.

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