إصابة شخصين إثر سقوط مصعد داخل مركز تجارى بالتجمع الأول

أصيب شخصان إثر سقوط مصعد داخل مركز تجارى بمنطقة التجمع الأول.

سقوط أسانسير داخل مركز تجارى بمنطقة التجمع الأول



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بسقوط أسانسير داخل مركز تجارى بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.