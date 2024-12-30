الإثنين 30 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة شخصين إثر سقوط مصعد داخل مركز تجارى بالتجمع الأول

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أصيب شخصان إثر سقوط مصعد داخل مركز تجارى بمنطقة التجمع الأول. 

 

سقوط أسانسير داخل مركز تجارى بمنطقة التجمع الأول


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بسقوط أسانسير داخل  مركز تجارى بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ضبط المتهم بتمزيق جسد زوجته في حدائق القبة

ضبط 750 ألف جنيه مخبأة داخل حقائب سيدة بمطار القاهرة

 

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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