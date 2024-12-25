اجتماع استثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لبحث الوضع في سوريا

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غدًا الخميس، اجتماعا استثنائيا في الكويت لبحث المستجدات في سوريا.

اجتماع استثنائي في الكويت لبحث المستجدات في سوريا

ومن المنتظر أن يبحث الوزراء ملفات عدة، منها دعم بناء دولة سوريا الجديدة، وتكريس استقرارها ووحدتها، والقضاء على تهريب الكبتاجون إلى دول الخليج، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الإدارة السياسية الجديدة".

جدير بالذكر أنه السبت الماضي أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي.

الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا

وبحسب البيان، استعرض البديوي وبيدرسون الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا.

ولفت البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تدعم جميع الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".



وشدد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

فصائل سورية تسيطر علي العاصمة دمشق

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

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