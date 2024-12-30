11 نصيحة للحفاظ على وزنك دون زيادة خلال احتفالات رأس السنة

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تمتلئ الأجواء بالبهجة والاحتفالات التي غالبًا ما ترتبط بالمأكولات الشهية والحلويات الغنية بالسعرات الحرارية.



هذه الفترة يمكن أن تكون تحديًا حقيقيًا لمن يسعون للحفاظ على وزنهم أو الالتزام بأسلوب حياة صحي، فالعزومات والحفلات تمثل ضغطا كبيرا، قد لا يستطيع مقاومته الكثيرون.

ولكن، مع بعض التخطيط والوعي، يمكن الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية دون الإضرار بالصحة أو اكتساب الوزن الزائد.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الحفاظ على الوزن خلال احتفالات رأس السنة ليس أمرًا مستحيلًا، ولكنه يتطلب وعيًا وتخطيطًا. من خلال اتباع بعض النصائح، مما يمكنك من الاستمتاع بالاحتفالات دون التضحية بصحتك.



نصائح تساعدك في الحفاظ على وزنك



التخلص من الوزن الزائد

في هذا التقرير، تقدم الدكتورة مروة، أفضل النصائح الصحية التي تساعدكم على الحفاظ على الوزن خلال احتفالات رأس السنة.

1. حدد أهدافك مسبقًا

قبل بدء الاحتفالات، من الجيد وضع خطة واضحة لما تريد تحقيقه خلال هذه الفترة. حدد أهدافًا معقولة مثل الحفاظ على الوزن أو تقليل استهلاك الحلويات. عندما تكون أهدافك واضحة، يصبح من الأسهل اتخاذ القرارات المناسبة أثناء تناول الطعام.



2. تناول وجبة خفيفة صحية قبل الحفلات

غالبًا ما يُقدَّم في الحفلات أطعمة غنية بالسعرات الحرارية والدهون. لتجنب الإفراط في تناول الطعام، تناول وجبة خفيفة صحية تحتوي على البروتين والألياف قبل الذهاب إلى الاحتفال. هذا يساعد على التحكم في شهيتك ويمنعك من الشعور بالجوع الشديد الذي قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

3. اختر بحكمة من البوفيه

في حالة وجود بوفيه مفتوح، حاول ملء طبقك بمكونات صحية ومتوازنة. ابدأ بالخضروات والسلطات التي لا تحتوي على الكثير من الصلصات الدهنية، ثم أضف مصدرًا للبروتين مثل الدجاج المشوي أو السمك. تجنب المأكولات المقلية أو التي تحتوي على الكثير من الزيوت والدهون.

4. مارس التحكم في الكميات

حتى إذا تناولت بعض الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، يمكنك الحفاظ على وزنك من خلال التحكم في الكميات. اختر قطعة صغيرة من الحلويات بدلًا من تناول وجبة كاملة منها، وكن على وعي بحجم الحصص التي تتناولها.

5. احرص على شرب الماء بكميات كافية

في ظل انشغالك بالاحتفالات، قد تنسى شرب الماء. الجفاف يمكن أن يُفسَّر أحيانًا على أنه جوع، مما يدفعك لتناول الطعام بدلًا من شرب الماء. احرص على شرب كوب من الماء قبل كل وجبة لتقليل شهيتك، واحتفظ بزجاجة ماء قريبة منك طوال الوقت.

6. تحرك قدر الإمكان

الحركة والنشاط البدني خلال فترة الاحتفالات يمكن أن تعوض بعض السعرات الحرارية الزائدة التي تتناولها. قم بالمشي بعد الوجبات أو شارك في الأنشطة الحركية مع الأصدقاء والعائلة. إذا كنت معتادًا على ممارسة الرياضة، لا تتوقف خلال فترة الاحتفالات، بل حاول الحفاظ على جدولك الرياضي قدر الإمكان.

انقاص الوزن الزائد

7. لا تنسَ النوم الكافي

قلة النوم قد تزيد من شعورك بالجوع، خاصةً للرغبة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية. حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميًا، حتى خلال الأوقات المزدحمة بالاحتفالات، لضمان الحفاظ على توازن هرمونات الجوع والشبع.

8. اختر المشروبات بعناية

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والمشروبات الكحولية غالبًا ما تكون مليئة بالسعرات الحرارية الفارغة. استبدلها بالماء، أو الشاي الأخضر، أو المشروبات العشبية غير المحلاة. إذا كنت ترغب في تناول العصائر، فاختر العصائر الطبيعية بدون إضافة سكر.

9. استمتع بدون إفراط

الاحتفالات هي وقت للفرح والاستمتاع، لذلك لا تحرم نفسك تمامًا من تناول الأطعمة التي تحبها. السر يكمن في الاعتدال. تناول ما تحب ولكن بكميات معقولة وركز على الاستمتاع بكل لقمة بدلًا من تناول الطعام بسرعة.

10. خطط للتوازن بعد الاحتفالات

إذا قمت بتناول بعض الوجبات الغنية بالسعرات خلال الاحتفالات، لا تجعل ذلك يدفعك للتخلي عن عاداتك الصحية. بعد انتهاء الاحتفال، عد إلى نظامك الغذائي المتوازن ومارس الرياضة لتعويض أي زيادة في السعرات الحرارية.

11. تجنب الشعور بالذنب

إذا قمت بتناول كميات أكبر من المعتاد خلال الاحتفالات، لا تشعر بالذنب. تذكر أن التوازن هو المفتاح، وما يهم هو عودتك إلى العادات الصحية بعد الاحتفالات. الشعور بالذنب قد يؤدي إلى المزيد من الإفراط في تناول الطعام، وهو ما يجب تجنبه.

12. ركز على الجانب الاجتماعي

غالبًا ما تركز الاحتفالات على الطعام، ولكن يمكن أن تكون أيضًا فرصة رائعة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة. اجعل المحادثات والأنشطة الاجتماعية محور اهتمامك بدلًا من التركيز فقط على الأكل.



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