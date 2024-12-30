جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة لخدمة أهالي قرية قصر الباسل

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية توعوية لخدمة شاملة، لخدمة أهالي قرية قصر الباسل بمركز إطسا، اليوم الإثنين، بمقر الوحدة الصحية، ومدرسة قصر الباسل للتعليم الأساسي، شارك في القافلة كليتي الطب والتربية للطفولة المبكرة، ومديريتي الصحة والتربية والتعليم.

خدمات القافلة الطبية بقرية قصر الباسل

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتي ضمن فعاليات المبادرة القومية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وتمكنت القافلة الطبية من توقيع الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت الى الوحدة الصحية بقرية قصر الباسل.

مساهمة كلية التربية للطفولة المبكرة في القافلة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن كلية التربية للطفولة المبكرة، عقدت علي هامش القافلة ندوة توعوية حول موضوع التنمر وأثره على الصحة النفسية للأطفال، تناولت تعريف التنمر باعتباره سلوك عدواني يستهدف الفرد بهدف إيذائه نفسيًا أو جسديًا، وقد يكون له تأثيرات عميقة على الشخص المتعرض له، خاصة في مرحلة الطفولة، وأشارت إلى أن التنمر يمكن أن يحدث في أماكن مختلفة، مثل المدارس، ويمكن أن يكون له تداعيات سلبية على نفسية الطفل والأصدقاء بالمدرسة.

كنا تناولت الندوة طرق وكيفية التعامل مع التنمر، سواء من خلال الوقوف ضد هذه الظاهرة أو طلب المساعدة عند الحاجة وتشجيع الطلاب بعضهم بعضا على التصدي للتنمر والتغلب عليه، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من التنشئة السليمة والتوجيه الصحيح.

يذكر أن جامعة الفيوم نظمت خلال المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان 26 قافلة تنموية بالوحدات الصحية والمدارس بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم، وتواصل تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال العام الجديد 2025 بعدد من قرى المحافظة.

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