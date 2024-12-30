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محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الفيوم القاهرة

مستشفي سنورس المركزي،
مستشفي سنورس المركزي، فيتو

أصيب 4 أشخاص بمحافظة الفيوم،  في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بطريق الفيوم  - القاهرة،  عند مدخل قرية جبلة بدائرة مركز شرطة سنورس،  وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم،   تلقى  إخطارًا من مأمور مركز سنورس، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق  الفيوم – القاهرة،   بدائرة المركز، ووجود مصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بـ 4 سيارات إسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، ووضعوا تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وتم العرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وبيان مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارتين ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بكل سيارة، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق 

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة  إجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها: 

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم. 

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث. 

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية. 

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5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع. 

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

 

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